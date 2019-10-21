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Эксперт заявил о мощи армии Турции, борющейся с курдами-террористами в Сирии

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Эксперт заявил о мощи армии Турции, борющейся с курдами-террористами в Сирии

Москва, 21 октября. Борющаяся с курдами-террористами армия Турции на сегодняшний день является одним из важнейших и ключевых игроков на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился военный эксперт Виктор Баранец.

По его словам, Анкара вынуждает всех участников событий учитывать мнение, а также интересы турецких властей.

«Нельзя забывать, что Турция имеет самую мощную армию в регионе. Она задушит в случае реальных боевых действий любую армию Ближнего Востока. Эрдоган сейчас своими действиями перекроил вообще всю ту ближневосточную политику, которая была до 9 октября», — обратил внимание военный обозреватель «Комсомольской правды» в беседе с изданием «Ньюинформ».

Эксперт выразил мнение, что турецкая операция «Источник мира» в Сирийской Арабской Республике, направленная против курдов-террористов вынуждает ближневосточных игроков принимать новую позицию фактически «на ходу».

Эксперт заявил о мощи армии Турции, борющейся с курдами-террористами в Сирии

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. Основной целью операции под названием «Источник мира» является создание в регионе буферной зоны, которая должна стать так называемым защитным поясом для турецкой границы.

На прошедшей неделе вице-президент США Майкл Пенс и Эрдоган заявили, что договорились о временной приостановке военной операции Турции сроком на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на турецко-сирийской границе, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Турецкий лидер сообщил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если американские власти нарушат обещание касательно отвода курдских сил за пределы зоны безопасности.

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Источник: Ньюинформ
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