Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Москва, 21 октября. Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

«Со мной все хорошо», — сказала она Федеральному агентству новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Талызину госпитализировали в одну из московских больниц с ишемической атакой. По данным Telegram-канала «112», актриса находится в состоянии средней степени тяжести, поэтому якобы проведет несколько дней под наблюдением медиков. В какую именно больницу доставили Талызину, СМИ не уточняют, поэтому подтвердить информацию в медицинском учреждении на данный момент не удалось.