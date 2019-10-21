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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Москва, 21 октября. Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

«Со мной все хорошо», — сказала она Федеральному агентству новостей.

Ранее СМИ сообщили, что Талызину госпитализировали в одну из московских больниц с ишемической атакой. По данным Telegram-канала «112», актриса находится в состоянии средней степени тяжести, поэтому якобы проведет несколько дней под наблюдением медиков. В какую именно больницу доставили Талызину, СМИ не уточняют, поэтому подтвердить информацию в медицинском учреждении на данный момент не удалось.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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