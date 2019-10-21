Севастополь, 21 октября. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад, как ожидается, посетит Севастополь 4 ноября. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатора сирийской провинции Тартус ждут в Севастополе на День народного единства. Как уточнил руководитель, он приглашен на День народного единства Как пишет ТАСС, во время визита стороны обсудят вопросы сотрудничества. Развожаев объяснил, что пока все на уровне «политических деклараций». Одним из основных сфер сотрудничества может стать развитие грузоперевозок через Севастопольский морской порт.

Российско-сирийские отношения переживают активное развитие, необходимое для достижения совместных целей. Одна из таких целей была достигнута, когда было подписано несколько экономических соглашений между САР и Россией, и была создана судоходная компания, связывающая Крым с Сирией.

Это происходит в рамках экономических соглашений между Москвой и Дамаском об увеличении объема торговли и открытии новых совместных проектов для привлечения инвестиций, поскольку у Москвы есть долгосрочные экономические преимущества. В будущем будут определены конкретные материалы для экспорта в Россию, в том числе оливковое масло, мыло, специи и промышленные товары.

«Мы будем отбирать всю продукцию, чтобы она имела высокое качество и соответствовала существующим стандартам на российском и крымском рынках. И среди этих товаров мы вероятно выберем товары, обладающие сравнительным преимуществом. Например, мыло из Алеппо в разных его формах, оливковое масло, некоторые специи, на производстве которых специализируется Сирия. У нас также есть промышленные товары, о которых также можно упомянуть в этой связи», — рассказал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Президент Сирии Башар Асад выразил намерение посетить Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме в апреле.