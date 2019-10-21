Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Число пострадавших при прорыве красноярских дамб увеличилось до 26

37
0 Оставить комментарий

Число пострадавших при прорыве красноярских дамб увеличилось до 26

Красноярск, 21 октября. Количество пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края выросло до 26 человек. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

По словам представителя краевого ведомства, в медицинские учреждения обратились еще 10 человек. Так, пять пострадавших были доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них диагностированы легкие травмы. Такое же число пациентов доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Ранее врачи предрекли вторую волну обращений, поскольку многие люди «сгоряча» не поняли или не почувствовали переохлаждение и ушибы.

Как сообщала «Газета.Ru», прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел в субботу, 19 октября. В результате чрезвычайного происшествия погибли, согласно последним данным,15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров