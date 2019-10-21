Число пострадавших при прорыве красноярских дамб увеличилось до 26

Красноярск, 21 октября. Количество пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края выросло до 26 человек. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном министерстве здравоохранения.

По словам представителя краевого ведомства, в медицинские учреждения обратились еще 10 человек. Так, пять пострадавших были доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них диагностированы легкие травмы. Такое же число пациентов доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Ранее врачи предрекли вторую волну обращений, поскольку многие люди «сгоряча» не поняли или не почувствовали переохлаждение и ушибы.

Как сообщала «Газета.Ru», прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел в субботу, 19 октября. В результате чрезвычайного происшествия погибли, согласно последним данным,15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей.