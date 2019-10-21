Американский военный корабль оснастят первым в мире боевым лазером

Вашингтон, 21 октября. США собираются в ближайшее время установить на своем военном корабле первый в мире боевой лазерный комплекс. Об этом пишет портал The Drive.

По данным издания, лазерный комплекс был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman. Она выиграла контракт на производство в 2015 году. Мощность луча лазера будет достигать 150 кВт. Комплекс создан для поражения малогабаритных судов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает «АиФ».

Как пишет The Drive, лазер уже доставили на базу ВМС США в Сан-Диего. Комплекс установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27), передает телеканал «360». Испытания боевого лазера планируют провести в четвертом квартале текущего года, однако есть вероятность, что тестирование пройдет позже намеченного периода, пишет «Вечерняя Москва».

Корабль USS Portland был введен в эксплуатацию в 2018 году. Судно предназначено для транспортировки более 800 морских пехотинцев. Также USS Portland можно использовать для запуска десантных кораблей. Кроме того, американский военный корабль способен нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.

Ранее российские ученые совместно с коллегами из США создали лазерную установку для защиты Земли от астероидов. Также этот лазер можно применять в промышленности, создавая компактные и мощные источники излучения.