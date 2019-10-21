Москва, 21 октября. Почти каждая десятая компания в России планирует провести сокращение персонала в 2020 году. Об этом сообщили специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей.

По словам экспертов, этот показатель оптимистичный, так как годом ранее о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме. Около 50% работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году.

В службы занятости заявлено около 1,7 миллиона вакансий. Кроме того, в следующем году, по оценке экспертов, ожидается рост реальных заработных плат на 2%.

«Известия» заявили, что рынок труда в России находится в стабильном состоянии. Ранее ЦБ сообщил, что рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров. В Центральном банке считают, что из-за людей предпенсионного возраста в России с начала года снижается количество занятых. Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.

В ЦБ отмечают, что в первом квартале текущего года по сравнению с последним кварталом 2018 года в России зафиксировано снижение занятого населения — с почти 72,5 миллиона человек до 71,3 миллиона человек.

«Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет)», — говорится в аналитических материалах.

Проще говоря, как ранее сообщала Федеральная служба государственной статистики, в первом случае рынок труда в России не досчитался почти полмиллиона человек (если быть точным — 476 тысяч), во втором — 129 тысяч человек.

Однако, как отметили в ЦБ РФ, у ситуации есть и другие причины, что доказывается поведением пенсионеров старше 60 лет: их стало больше примерно на 450 тысяч, но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тысяч человек.