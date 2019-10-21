 США продолжат поддерживать курдов-террористов для дестабилизации ситуации в Сирии

Вашингтон, 21 октября. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что порядка тысячи американских военных перебросят с севера Сирии, где проходит операция Турции против курдов-террористов, в западный Ирак.

По его словам, там они будут бороться с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 и «помогут защитить Ирак». Как пишет издание Reuters, как уточнил Эспер, вывод (войск) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе.

«Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак», — добавил он.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрят возможность проведения четырехсторонней встречи с участием глав ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона для обсуждения операции Анкары против курдов-террористов в Сирии.

«Премьер-министр и президент договорились искать возможность провести встречу (...) для обсуждения нынешней ситуации», — говорится в коммюнике, распространенном по итогам телефонной беседы Джонсона и Эрдогана.

Отмечается, что Эрдоган и его западные коллеги также обменяются мнениями на переговорах и по ряду других вопросов, в частности затронут тему миграции и борьбы с терроризмом.

Напомним, о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились на встрече 17 октября. Согласно их заявлению, за обозначенное время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Анкара начала операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции, она направлена против курдских вооруженных формирований, активно сотрудничающих с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

Известно, что курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки. Кроме того, вооруженные формирования курдов выводили членов экстремистской организации из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, курдские боевики способствовали созданию «спящих» террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Турция намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Ранее стало известно, что курдские террористы начали покидать приграничный сирийский город Рас-аль-Айн на северо-востоке провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.