Москва, 21 октября. Государственная корпорация «Росатом» опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру — Конструкторскому бюро №11 .

Этот приказ был дан во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года. Как говорится на сайте ведомства, 75-летие отрасли будет отмечаться в 2020 году. «Росатом» рассекретил поручение о создании первой советской атомной бомбы. Многие из выложенных материалов ранее не публиковались.

Росатом намерен к 2030 году создать флотилию атомных ледоколов для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев.

«До 2030 года должна быть сформирована флотилия, которая позволит использовать Северный морской путь круглогодично», — подчеркнул глава Росатома.

По словам Лихачева, в состав флотилии войдут три строящихся универсальных атомохода ЛК-60 проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал», действующий атомный ледокол «50 лет Победы» и будущий самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» проекта 10510.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год, в настоящее время для ее выполнения реализуется комплекс соответствующих мер. Глава государства подчеркнул, что выполнить поручение необходимо к 2024 году, пишет «Газета.ru».

Посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов отметил, что поставленная российским лидером задача может быть перевыполнена.

Главная арктическая магистраль России Севморпуть является кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью РФ. Объем грузовых перевозок по Севморпути в 2017 году составил 10,7 миллиона тонн. Стоит отметить, что в конце прошлого года был принят закон, согласно которому Росатом наделен функциями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути.