Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года

Москва, 21 октября. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года, удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ. Об этом рассказал журналистам руководитель ведомства Григорий Ивлиев.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение, позволяющее не терять его из вида», — рассказал глава Роспатента, отметив, что инструмент красного цвета.

Он объяснил, что те, кто сталкивался в сильные морозы с необходимостью закрутить гайку, может по достоинству оценить необычность такого инструмента, сообщает РИА Новости.

Ивлиев также указал, что в этом году наибольшее число заявок на патенты поступило из таких отраслей, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.

По его словам, крайне важно, что существуют организации, с которыми Роспатент сотрудничает на постоянной основе.

«Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок», — сказал он.

Ивлиев также привел в пример Ульяновский ГАУ имени Столыпина, который за прошедшие девять месяцев подал свыше 60 заявок, сообщает радио Sputnik.

Напомним, в марте текущего года Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок.