Политолог заявил, что США используют курдов-террористов для дестабилизации ситуации в САР

Москва, 21 октября. Поездка лидера курдов-террористов Мазлюма Кобани в Вашингтон, которая может состояться в ближайшее время, подтверждает, что США не только не борются с боевиками, но и используют их в своих целях. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Как сообщает CNN, сейчас подготовка к поездке Кобани находится на стадии обсуждения нюансов визита. По словам Бредихина, в этой поездке нет ничего удивительного. Политолог заявил, что Вашингтон на протяжении 20–30 лет поддерживает террористов в ближневосточном регионе.

«Мы видели, как курдские формирования стали там опорой для американцев при наступлении на Ирак, при свержении режима Саддама Хусейна и вводе войск в регион», — отметил Бредихин.

Как подчеркнул эксперт, США не просто не борются с терроризмом, а используют боевиков в собственных целях, причем это касается не только Ближнего Востока, но и других регионов, например, Афганистана. Политолог отметил, что террористические группировки, вроде «Демократических сил Сирии» и «Рабочей партии Курдистана» (признана террористической и запрещена Турцией), еще долго будут служить интересам Вашингтона.

«Можно не удивляться концепции того, что курды, получающие от американцев прямое финансирование и поддержку по международной линии, продолжат в дальнейшем дестабилизировать регион. Причем это касается и Ирака, и Сирии, и даже самой Турции», — сказал Бредихин в беседе с «ПолитРоссией».

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов. Главная цель Анкары — обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Также Турция намерена предотвратить движения террористов по трассе М-4.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. По итогам переговоров операция «Источник мира» была приостановлена на 120 часов, чтобы дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности, сообщает НСН. Операция Анкары продолжится до полного отвода курдов-террористов, если они сами не выйдут из зоны безопасности.

Отметим, что ранее представитель курдов-террористов Ильхам Ахмед посетила Вашингтон. Она прилетела в США, чтобы провести там переговоры.

1 Организация запрещена на территории РФ.