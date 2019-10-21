В Барселоне прошла «мусорная манифестация». События дня. ФАН-ТВ

Полицию забросали мусором в Барселоне Едва ли не круглосуточно идут протесты в Барселоне. В ночь на понедельник тысячи горожан собрались в поддержку осужденных политиков у здания представительства Испании. На месте событий оказался корреспондент ФАН. Активисты бросали в сторону полицейских мешки — некоторые были набиты мусором, а некоторые — надуты, как воздушные шары. Стражи порядка, впрочем, оградились от толпы и на нее почти не реагировали. В целом же, несмотря ни на что, акция прошла довольно мирно. Параллельно с этим в городе началась очередная «сидячая» забастовка, перекрывшая дорожное движение. Напомним, что протесты в Барселоне длятся уже семь дней с того момента, как испанский суд приговорил к длительным срокам заключения 12 политиков, причастных к проведению референдума за независимость Каталонии 2017 года. За последнюю неделю улицы захлестнули ожесточенные беспорядки, которые пока не прекращаются.

Растет число жертв беспорядков в Чили Многотысячный огонь протестов разгорается и в Чили. Но здесь горящими баррикадами дело не ограничилось — поджоги добрались до зданий, в том числе крупных торговых центров. И, как сообщают СМИ, жертвами беспорядков уже стали не менее 10 человек. Вместе с тем на дорогах возник транспортный коллапс: движение в отдельных районах перекрыто не только из-за массовости движения, но и горящих машин. Народные волнения начались в начале октября, когда в стране выросли цены на метро. К столице Чили (Сантьяго) стянуты силовики и бронетехника. Стражи порядка пытаются предотвратить ухудшение и без того тяжелой обстановки.

В Красноярском крае объявлен траур В Красноярском крае сегодня траур. Власти региона объявили 21 октября днем памяти погибших при разрушении дамб на реке Сейба. Жертвами страшной трагедии стали 15 человек, но это число еще может вырасти, ведь спасатели по-прежнему ищут пятерых без вести пропавших. Напомним, что в минувшую субботу в районе поселка Щетинкино, где расположен золотой прииск, прорвало несколько плотин — вслед за этим селевой поток обрушился на общежития рабочих. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Как уже выяснило следствие, дамбы были построены незаконно. В местной золотодобывающей компании ООО «Сисим» прошли обыски, а трое ее сотрудников, в том числе директор, уже задержаны.