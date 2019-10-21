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Россияне назвали топ-5 лучших кандидатов в президенты среди киногероев

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Россияне назвали топ-5 лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Москва, 21 октября. Граждане РФ полагают, что ключевыми качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»). Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на итоги опроса, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

Как отмечается, за Штирлица проголосовали 20% респондентов, за профессора Преображенского — 12% россиян. Кроме того, по 11% опрошенных захотели видеть политическим лидером Данилу Багрова из культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и Марию Швецову из «Тайн следствия», а 9% высказались в пользу Катерины Тихомировой из советской ленты «Москва слезам не верит», пишет Deita.ru.

Россияне назвали топ-5 лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Отмечается, что граждане страны сделали акцент на этих героях, потому что они обладают самым важными для политического лидера качествами, среди которых честность — 44%, образованность — 31%, близость к народу — 26%, отличные организаторские способности — 25%, сообщает «Газета Кемерова».

Инициаторы исследования указывают, что популярность Штирлица объясняется образом «умного силовика», который до сегодняшнего дня вызывает наибольшее доверие у граждан России. В какой-то мере это связано с тем, что пресса часто проводит аналогии между Штирлицем и нынешним российским лидером Владимиром Путиным, пишет «Газета.Ru».

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Источник: Ведомости
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