Россияне назвали топ-5 лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Москва, 21 октября. Граждане РФ полагают, что ключевыми качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»). Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на итоги опроса, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

Как отмечается, за Штирлица проголосовали 20% респондентов, за профессора Преображенского — 12% россиян. Кроме того, по 11% опрошенных захотели видеть политическим лидером Данилу Багрова из культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и Марию Швецову из «Тайн следствия», а 9% высказались в пользу Катерины Тихомировой из советской ленты «Москва слезам не верит», пишет Deita.ru.

Отмечается, что граждане страны сделали акцент на этих героях, потому что они обладают самым важными для политического лидера качествами, среди которых честность — 44%, образованность — 31%, близость к народу — 26%, отличные организаторские способности — 25%, сообщает «Газета Кемерова».

Инициаторы исследования указывают, что популярность Штирлица объясняется образом «умного силовика», который до сегодняшнего дня вызывает наибольшее доверие у граждан России. В какой-то мере это связано с тем, что пресса часто проводит аналогии между Штирлицем и нынешним российским лидером Владимиром Путиным, пишет «Газета.Ru».