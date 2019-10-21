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Тысячи студентов вышли на митинг против американского присутствия в Сирии

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Тысячи студентов вышли на митинг против американского присутствия в Сирии

Дамаск, 21 октября. Более двух тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета вышли на митинг против присутствия в Сирии войск США. Об этом журналистам сообщил декан факультета технических наук второго по величине вуза страны Абдурахман Шейх Абдул.

Сотрудник университета подчеркнул, что в акции также участвуют обучающиеся в Алеппо выходцы из Йемена, Ливана и палестинских территорий. Абдурахман Шейх Абдул заявил, что участники митинга требуют, чтобы американские солдаты покинули Сирию.

«Американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но вместо этого делали прямо противоположное. Они помогали боевикам всем чем только могли, чтобы разрушить нашу государственность», — сообщил Абдурахман Шейх Абдул.

Декан отметил, что в акции участвовали представители всех факультетов университета и общественных организаций, а также неравнодушные горожане. Он подчеркнул, что «у Сирии есть настоящие друзья» и выразил благодарность России.

«Именно ваши войска помогли нам в борьбе с террористами», — цитирует Абдурахмана Шейха Абдула РИА Новости.

Американские военнослужащие в середине октября спешно покинули две военные базы в провинции Алеппо после начала Турцией 9 октября военной операции «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что целью операции является борьба с курдами-террористами и боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Уходя из сирийского Телль-Байдара Американские военные разрушили собственную военную базу с взлетно-посадочной полосой (ВПП) для военно-транспортных самолетов, сообщила газета «Известия».

По итогам переговоров Вашингтона и Анкары операция была приостановлена на 120 дней. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность возобновления операции, если достигнутые договоренности будут нарушены. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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