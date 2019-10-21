Шойгу рассказал, куда боевики ИГ перебрались после поражения в Сирии

Пекин, 21 октября. Руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом военный министр сообщил в понедельник во время пленарного заседания Пекинского Сяншаньского форума.

Как отметил глава оборонного ведомства, группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России), потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике, существенно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии.

«Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», — обратил внимание Шойгу.

По словам руководителя Минобороны, на сегодняшний день поэтапно происходит формирование устойчивых связей с террористическими группами в других регионах. Однако он обратил внимание на то, что всего пару лет назад считалось, что «терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР».

«В регионе отмечается активность экстремистских организаций, около 60 из которых признаны террористическими», — резюмировал он.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ1 в САР и Ираке. На сегодняшний день власти Сирии занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.