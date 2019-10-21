Шойгу сообщил, где США могут использовать ранее запрещенные ДРСМД средства

Пекин, 21 октября. США могут развернуть ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ударные средства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе, чтобы провоцировать напряженность. Об этом, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума, в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что такое решение приведет к росту конфликтного потенциала и гонке вооружений, а также повысит вероятность инцидентов. По словам Шойгу, страны, которые согласятся на размещение ракет станут заложниками политики США.

Глава Минобороны также заявил, что Россия выступает против такого сценария. Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами по развитию мер доверия и сохранению региональной стабильности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США хотят подключить третьи страны к обсуждению предложения Москвы о введении моратория на ракеты средней и меньшей дальности, сообщила «Газета.ру». Министр отметил, что Москва «не против любых форматов».

Позже заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала бессмысленным предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщила газета «Известия».

Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД. В качестве причины такого шага США назвали якобы нарушения договоры со стороны России. Москва опровергла все обвинения.