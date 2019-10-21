Трамп склонен оставить 200 спецназовцев США для помощи курдам-террористам на востоке САР

Москва, 21 октября. Президент США Дональд Трамп склонен оставить небольшой контингент военнослужащих для борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГ1 и поддержки курдов в восточной Сирии. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает газета New York Times.

В издании отмечают, что если Трамп согласится оставить на востоке Сирийской Арабской Республики (САР) пару сотен военных, это будет второй с начала года случай, когда президент США отменяет собственный приказ вывести практически все войска из Сирии.

Источник газеты сообщил, что Трамп с прошлой недели думает над тем, чтобы оставить для борьбы с терроризмом на северо-востоке Сирии около 200 спецназовцев. Вероятно, войска США будут находиться вдоль границы с Ираком, вне зоны безопасности, о которой ранее договорились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Майк Пенс.

Помимо основной цели - не допустить восстановления ИГ в Ираке и Сирии, для США также важно оказать помощь курдам в сохранении контроля над нефтяными месторождениями, пишет газета.

Обсуждение этого плана высокопоставленными американскими командующими и политиками подтвердили три представителя министерства обороны США и администрации президента. Трамп колеблется между двумя решениями: убедиться, что сдерживание и ослабление ИГ продолжается или вернуть американских военных из Сирии домой, «закончив бесконечную войну».

Трамп может назвать размещение небольшого контингента разумным способом обеспечить безопасность в регионе и США, не нарушая данного ранее обещания, отмечают источники издания. В Белом доме сообщили, что это не смена политики, так как основной целью вывода войск была защита людей.

Ранее президент Турции объявил о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских террористов. Боевики SDF под видом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России организация) сотрудничали с террористами, вовлекая их в свои ряды. При этом они притесняли местное население на захваченной ими территории на восточном побережье реки Евфрат.

После переговоров между Турцией и США Анкара приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Между тем, Эрдоган заявил о готовности возобновить военные действия, если договоренности об отводе войск не будут выполнены, сообщила «Газета.ру».

Накануне министерство обороны Турции объявило о гибели солдата в боях с курдами-террористами на северо-востоке Сирии. В ходе выполнения разведывательной операции в районе населенного пункта Тель Абьяд погиб капрал Сефа Фындык, уточнила газета «Известия». Еще один турецкий военный был ранен.

1 Организация запрещена на территории РФ.