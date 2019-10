Американские СМИ рассказали, чем МиГ-25 напугал США и НАТО

Москва, 21 октября. Самый быстрый стоящий на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России истребитель МиГ-25 своим появлением напугал США и НАТО. Об этом сообщает портал We Are The Mighty.

Созданная более 50 лет назад в СССР боевая машина в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколений выглядит громоздкой, отмечают в американских СМИ. Самолету не достает лоска Миг-29 или более «зловещих» Су-57, F-22 и F-35. Внешний вид МиГ-25 в издании сравнивают с грузовым фургоном.

Но советские разработчики оснастили самолет двумя турбореактивными двигателями, которые разгоняют истребитель до скорости 2,8 или даже 3,2 маха, если подвергнуть боевую машину риску готовы пилоты.

Именно эта разработка «напугала США и остальных членов НАТО», считает автор материала. Он отмечает, что МиГ-25 был «до жути» быстрым и мощным, а конструкция истребителя предполагала большую маневренность, к чему западные инженеры на тот момент только стремились.

Позже, когда советский летчик Виктор Беленко в 1976 году угнал МиГ-25 в Японию, американские специалисты обнаружили, что истребителю недостает радиолокационной станции (РЛС) для обнаружения и поражения низколетящих целей, из-за чего пилоты не могли видеть самолеты противника под и перед собой одновременно. Автор материала считает, что во время сражения с другими истребителями летчикам приходилось спускаться и терять преимущество от высокой скорости.

В издании подчеркивают, что Миг-25 остается самым быстрым в мире. Кроме того, теперь он оснащен арсеналом, способным «испарить слезы на лице пилотов», но в небе ему «не с чем сражаться».

Между тем новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова (входит в ОАК) передал модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34 Минобороны России, сообщила «Газета.ру». Самолеты направлены в авиационный полк в Челябинской области.

Ранее американские эксперты рассказали о самом опасном военном корабле в ВМФ России, сообщила газета «Известия». Таковым аналитики посчитали атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».