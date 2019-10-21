Чечня обеспечит безопасность региона в случае проникновения террористов из Сирии

Грозный, 21 октября. Чечня готова обеспечить безопасность региона, если на Северный Кавказ начнут проникать вытесненные из Сирии террористы. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Главе Чечни в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале задали вопрос об опасности перемещения террористов из Сирийской Арабской Республики на Северный Кавказ.

«Чеченская республика готова обеспечить безопасность нашего региона, у нас подготовлены спецподразделения, мы не такие, как в 90-е годы, у нас другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их, но куда дадим билет — в театр или кладбище — неизвестно», — ответил Кадыров.

Он сообщил, что террористические организации продолжат существовать, пока свою нынешнюю политику проводят страны Запада. Кадыров подчеркнул, что это не «шайка или круг бандитов», но знающие свою работу, подготовленные западными спецслужбами люди.

Он напомнил, что благодаря президенту первый удар Россия смогла принять еще в Сирии. Сейчас поднят вопрос второго этапа. Глава Чечни подчеркнул, что «куклы есть, кукловоды есть» и они будут использовать террористов против России, так как «задача Запада и Америки — развалить наше суверенное государство». Кадыров напомнил, что такие попытки были ранее предприняты «через Чечню, Осетию, Грузию, Украину».

«Но хвала Всевышнему, благодаря мудрой политике нашего президента у них ничего не получилось и не получится», — заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о поездке в арабские страны с президентом России Владимиром Путиным, сообщила «Газета.ру». Глава Чечни подчеркнул, что ему понравилось отношение главы государства и представителей принимающих делегацию стран друг к другу.