Путин ожидает, что африканский бизнес приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений

Москва, 21 октября. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса из Африки привезут на саммит в Сочи солидный пакет предложений по расширению сотрудничества стран континента с Россией.

Глава государства также выразил надежду, что руководители региональных организаций из Африки поделятся своими соображениями о развитии многостороннего сотрудничества.

«С интересом рассмотрим эти идеи, подумаем, что можно реализовать уже сейчас, а что потребует дополнительной проработки», — сообщил Путин в преддверии саммита Россия — Африка в интервью ТАСС.

По словам президента, у России есть планы по наращиванию связей с Африкой. Соответствующие идеи российская сторона нацелена обсудить с партнерами и зафиксировать в максимально конкретном виде в итоговой декларации. Путин подчеркнул, что важно определить механизмы реализации соглашений, которые будут достигнуты в Сочи.

«Уверен, что саммит пройдет успешно, ведь для этого есть все необходимые предпосылки», — отметил президент России.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы бороться за сотрудничество со странами Африки в условиях цивилизованной конкуренции. Глава государства подчеркнул, что западные страны часто следуют иному пути.

Экономический форум Россия — Африка пройдет в Сочи 23 октября. Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании. Участники обсудят дальнейший потенциал сотрудничества Москвы с государствами континента.

Египет планирует восстановить авиасообщение с Россией после переговоров президентов в Сочи, сообщает газета «Известия». Стороны обсудят восстановление перелетов между курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады и российскими аэропортами.