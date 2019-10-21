Названы регионы с самым доступным газом для населения

Москва, 21 октября. Названы регионы, жители которых получают самый доступный сетевой газ.

Рейтинг построен на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату. Использованы данные по зарплате в регионах за период с августа 2018 года по июль 2019 года и установленный с 1 июля 2019 года региональный тариф на сетевой газ. Оценку на основе данных Росстата провело РИА Новости.

Авторы работы отмечают, что в России стоимость газа одна из самых низких в Европе. По этому показателю РФ опережает лишь Казахстан. По доступности Россия занимает среди стран Европы третье место.

В среднем на чистую заработную плату россияне могут купить чуть более 6,3 тысячи кубометров сетевого газа. Но значение показателя отличается в разных регионах более чем в 7 раз. В 14 регионах доступность газа выше общероссийского уровня.

Наиболее доступный газ зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, где жители могут купить на среднюю чистую зарплату немногим более 20 тысяч кубических метров сетевого газа. В лидерах также оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, ХМАО – Югра и Москва. В этих регионах на среднюю заработную плату жители могут купить более 10 тысяч кубометров газа.

Наименее доступно топливо в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов могут купить на среднюю заработную плату менее трех тысяч кубометров сетевого газа.

Авторы исследования отмечают, что в регионах РФ цены на газ отличаются более чем в 3 раза. Наиболее дешевый сетевой газ (4,27 рубля за кубометр) отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе. Ниже 5 рублей за кубометр средняя цена сетевого газа в Чечне, Свердловской области, ХМАО, Ненецком автономном округе, Севастополе и Сахалинской области.

В целом по России средняя потребительская цена на кубометр сетевого газа равна 6,27 рубля. В 42 регионах цены ниже этого уровня. Наиболее высокая цена сетевого газа оказалась в Иркутской области, где жители платят по 13,56 рубля за кубический метр топлива.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что названы регионы с самыми низкими и высокими зарплатами. Лидером рейтинга с показателем в 97 тысяч рублей оказалась Москва.