Минобороны РФ заявило о заинтересованности США в Договоре по открытому небу

Москва, 21 октября. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник управления министерства обороны РФ по контролю за выполнением соглашения Сергей Рыжков.

По его словам, Вашингтон уже запланировал 21 наблюдательный полет над воздушным пространством России в 2020 году.

«Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией США заявили 21 полет. В 2017–2018 годах Штаты провели над Россией 16 наблюдательных полетов», — цитирует РИА Новости.

Рыжков также сообщил, что Договор позволяет вести наблюдения под облаками.

Ранее стало известно, что Россия проведет наблюдательные полеты над Соединенными Штатами Америки. Об этом писала Газета.ru. Издание уточняет, что первые два полета должны состояться уже на этой неделе.