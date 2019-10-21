Путин заявил, что Москва выдает странам Африки кредиты только на рыночных условиях

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выдает странам Африки кредиты исключительно на рыночных условиях.

Глава государства дал положительную оценку советскому опыту сотрудничества с африканскими странами. Путин отметил, что в настоящее время политическую повестку в этом вопросе сменила гуманитарная.

«Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь — в рамках гуманитарного содействия», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин уличил страны Запада в шантаже и запугивании в отношении африканских государств. Российский лидер призвал к цивилизованной борьбе за сотрудничество со странами Африки. Президент РФ подчеркнул, что Москва придерживается именно такого подхода. Об этом писала Газета.ru.