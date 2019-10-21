Путин заявил о готовности цивилизованно конкурировать за сотрудничество с Африкой

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы бороться за сотрудничество со странами Африки в условиях цивилизованной конкуренции.

Глава государства признал, что западные страны часто следуют иному пути.

«Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы и готовы не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле», — цитирует Путина ТАСС.

23 октября в Сочи пройдет экономический форум Россия — Африка. RT сообщает, что Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании. Участники обсудят дальнейший потенциал сотрудничества Москвы с государствами континента. Известно также, что в рамках мероприятия состоится гала-концерт.