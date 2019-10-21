Представитель курдов-террористов прилетела в США для переговоров

Вашингтон, 21 октября. Представитель курдов-террористов Ильхам Ахмед прилетела в Вашингтон для проведения переговоров с Соединенными Штатами. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Анкара рассчитывает очистить территорию от присутствия курдов-террористов. На захваченных территориях боевики SDF чинят расправы над местным населением. Особенно страдают от притеснений сунниты.

Хотя курды-террористы декларируют своей целью борьбу с «Исламским государством»1 (запрещенная в России организация), на деле они сотрудничают.

Ранее эксперт оценил влияние операции турецких вооруженных сил «Источник мира» на геополитическое положение России. По его мнению, на протяжении последних месяцев Москва добилась серьезных успехов.

1 Организация запрещена на территории РФ.