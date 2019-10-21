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Путин заявил, что страны Африки нуждаются в помощи в борьбе с боевиками

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Путин заявил, что страны Африки нуждаются в помощи в борьбе с боевиками

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран Африки нуждается в помощи в борьбе с боевиками.

По мнению российского лидера, этим государствам сложно самостоятельно противостоять вооруженным группировкам. Он пообещал не сворачивать поддержку африканских стран в этой сфере.

«Продолжим курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством», — цитирует ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил значение саммита Россия — Африка, который пройдет в Сочи.

Также сообщалось, что немецкий журналист издания Die Welt отметил эффективность политики Москвы в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.

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