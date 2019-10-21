Политолог уличил США в попытках удержать контроль над Сирией за счет курдов-террористов

Дамаск, 21 октября. Соединенные Штаты Америки стремятся сохранить контроль над Сирией за счет курдов-террористов. Такое мнение высказал политолог Александр Перенджиев.

По его словам, Вашингтон надеется и дальше поддерживать радикальные формирования, чтобы сохранить контроль над САР.

«Курды играют в этой ситуации роль сил, которые американцы оставляют на всякий случай. В то же время США хотели бы поддержать маргинализацию курдов и не дать им сблизиться с официальным Дамаском», — убежден специалист.

Он добавил, что Вашингтон сохраняет контроль и над другими террористическими группировками в Сирии. Существуют и группировки, которые прямо никому не подчиняются. Перенджиев полагает, что подобное положение вещей устраивает Белый дом.

«Если бы Дамаск установил контроль за границей, то это бы способствовало блокированию действий, препятствованию обеспечения деятельности боевиков различного толка и блокированию деятельности самих американцев в этом районе», — цитирует «Политэксперт».

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских террористов, захвативших восточное побережье Евфрата.

По итогам переговоров Вашингтона и Анкары операция была приостановлена на 120 дней. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность возобновления операции, если достигнутые договоренности будут нарушены. Готовность к продолжению операции подтвердил и глава министерства обороны страны Хулуси Акар.