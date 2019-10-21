Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым событием.

По его словам, это первая полноформатная встреча между президентом России и лидерами африканских государств.

«Наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида. Впоследствии мы оказывали помощь африканцам в защите независимости и суверенитета, в становлении государственности, формировании основ национальной экономики, создании боеспособных вооруженных сил», — сказал глава российского государства.

Ранее немецкий журналист Die Welt оценил достижения политики президента России Владимира Путина в Сирийской Арабской Республике. Издание отмечает, что международный авторитет Москвы на протяжении последних месяцев существенно возрос. Об этом писала Газета.ru.