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Коммунальные службы Барселоны начали уборку после масштабной «мусорной манифестации»

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Коммунальные службы Барселоны начали уборку после масштабной «мусорной манифестации»

Барселона, 21 октября. Коммунальные службы Барселоны начали уборку после «мусорной манифестации». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На протяжении нескольких часов протестующие атаковали полицейских бытовыми отходами. Акция проходила под стенами представительства Испании в Каталонии. При этом они выкрикивали различные лозунги, распевали песни и играли в мяч. Полицейские никак не реагировали на эти проявления. Один из мешков с мусором достиг правоохранителя. После этого перед полицией выросла целая гора мусора.

Коммунальные службы Барселоны начали уборку после масштабной «мусорной манифестации»

«Некоторые манифестанты закрывают лица. По площади кидают пустые мусорные мешки с воздухом — как воздушные шары — это символ акции. Но многие подходят с мешками реального мусора и кидают в сторону полиции», — передает корреспондент ФАН.

Сотрудники СМИ вынуждены работать в противогазах и касках. К вечеру погодные условия несколько ухудшились. Пошел сильный дождь. Это обстоятельство не смутило протестующих, которые продолжили выступления.

Корреспондент Федерального агентства новостей отмечает, что «мусорные манифестации» прошли и в других районах Барселоны. 

Массовые протесты в Каталонии начались 14 октября. В этот день Верховный суд Испании осудил 12 политиков, выступавших за независимость Каталонии. В других городах Испании, напротив, многие жители митингуют за сохранение территориальной целостности Испании.

Кроме того, стало известно, что протестующие жгли машины и разбивали витрины. Утром 20 октября туристы фотографировали не только достопримечательности, но и плачевные последствия действий протестующих. 

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