Москва, 20 октября. Политолог Сергей Судаков оценил влияние военной операции Турции «Источник мира» в Сирии на геополитическое положение России.

По его мнению, международный авторитет Москвы существенно вырос с момента начала операции. Судаков отметил, что Россия и Сирия совместными усилиями добились результатов, на которые сложно было рассчитывать несколько месяцев назад.

«Я полагаю, что это очень важный этап для Сирии — именно отвод американской военной техники и американских солдат. А главное достижение России заключается в том, что мы не проливаем свою кровь за этот геополитический результат», — заключил специалист.

Ранее схожее мнение высказал журналист Die Welt. Немецкое издание высоко оценило эффективность политики президента РФ Владимира Путина в Сирийской Арабской Республике.

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских террористов. Боевики SDF захватили восточное побережье реки Евфрат, грубо нарушив государственный суверенитет Дамаска. Под видом борьбы с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) курды-террористы сотрудничали с боевиками ИГИЛ, привлекали их в свои ряды.

Кроме того, они активно притесняли местное население. Более всего пострадали сунниты. Многие мирные жители погибли в ходе «борьбы с терроризмом», которую якобы вели боевики SDF.

По итогам переговоров с Соединенными Штатами Турция приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае нарушения договоренностей Анкара возобновит военные действия. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.