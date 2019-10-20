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Российская фигуристка Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America

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Российская фигуристка Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America

Лас-Вегас, 20 октября. Российская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Она впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.

Первый элемент был сольным, а второй Щербакова исполнила в каскаде с тройным тулупом. До Щербаковой никто не исполнял четверной лутц на международных соревнованиях среди взрослых. Россиянка Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль.

Российская фигуристка Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America

Станислава Константинова финишировала на 11 позиции.

Газета.ru сообщала, что Елизавета Туктамышева заняла в короткой программе на первом этапе гран-при Skate America.

Также стало известно, что россиянка Софья Самодурова победила на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Серебряную медаль из столицы Белоруссии увезла еще одна представительница России олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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