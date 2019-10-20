Российская фигуристка Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America

Лас-Вегас, 20 октября. Российская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова победила на первом этапе гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Она впервые выполнила два четверных лутца в одной программе.

Great comeback from Anna Shcherbakova ???????? as she jumped high to reach the top of the podium.



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/k1lWDCoOgl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 20, 2019

Первый элемент был сольным, а второй Щербакова исполнила в каскаде с тройным тулупом. До Щербаковой никто не исполнял четверной лутц на международных соревнованиях среди взрослых. Россиянка Елизавета Туктамышева завоевала бронзовую медаль.

Станислава Константинова финишировала на 11 позиции.

Газета.ru сообщала, что Елизавета Туктамышева заняла в короткой программе на первом этапе гран-при Skate America.

Также стало известно, что россиянка Софья Самодурова победила на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Серебряную медаль из столицы Белоруссии увезла еще одна представительница России олимпийская чемпионка Алина Загитова.