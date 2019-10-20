Минобороны Турции объявило о гибели солдата в бою с курдами-террористами на севере Сирии

Дамаск, 20 октября. Министерство обороны Турции объявило о гибели солдата в боях с курдами-террористами на северо-востоке Сирии. В ходе выполнения разведывательной операции в районе населенного пункта Тель Абьяд погиб капрал Сефа Фындык.

Турецкий военнослужащий угодил в засаду, устроенную так называемыми «отрядами народной самообороны». Машина была обстреляна из ПТРК, а после из стрелкового оружия. В результате инцидента один военнослужащий погиб. Еще один госпитализирован с серьезными повреждениями.

Всего за время операции «Источник мира» против курдов-террористов на севере Сирии погибло семь турецких военнослужащих.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских террористов. Под видом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России организация) на деле боевики SDF сотрудничали с террористами ИГИЛ1, вовлекая их в свои ряды. При этом они притесняли местное население на захваченной ими территории на восточном побережье реки Евфрат.

После переговоров между Турцией и США Анкара приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Между тем, Эрдоган заявил о готовности возобновить военные действия, если договоренности об отводе войск не будут выполнены.

«Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний», — цитирует Эрдогана RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.