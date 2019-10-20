Немецкий журналист оценил успехи России в борьбе с курдскими террористами в Сирии

Берлин, 20 октября. Журналист немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер оценил влияние России на фоне операции Турции против курдов-террористов в Сирии.. Он полагает, что политика президента России Владимира Путина в Сирийской Арабской Республике чрезвычайно эффективна.

«Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, — победы без войны», — пишет Die Welt.

Штюрмер отметил также, что на фоне успехов Москвы Вашингтон все более утрачивает рычаги влияния на ситуацию в Сирии. Потерял былую мощь и Североатлантический альянс. По мнению Штюрмера, этот военный блок уже не способен обеспечить безопасность союзников в Атлантике и других регионах.

«Было более чем символично то, что покинувшие места своей дислокации в соответствии с приказом главнокомандующего американцы, по большей части спецподразделения, встречали ехавших в обратном направлении россиян», — полагает журналист.

Ранее Турция объявила о начале военной операции «Источник мира», направленной против курдов-террористов, захвативших восточное побережье Евфрата в Сирии. Под видом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая организация) в действительности они сотрудничали с террористами, активно привлекали их в свои ряды. Одновременно курды-террористы жестоко расправлялись над местным населением. Более всех пострадали сунниты.

Накануне стало известно о нападении курдских террористов на военные объекты Турции на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.