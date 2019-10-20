Глава ПНС Ливии может выпустить террористов из тюрем для противостояния ЛНА

Триполи, 20 октября. Бывший член Национального конгресса Ливии Махмуд Абдул Азиз аль-Варфали призвал премьер-министра так называемого Правительства национального согласия Файеза Сараджа выпустить террористов из тюрем, чтобы усилить бандформирования ПНС в боях против Ливийской национальной армии.

«Освободить находящихся в тюрьмах (боевиков «Совета шуры революционеров Бенгази»), и, клянусь Всемогущим Аллахом, в течение недели они будут в Джуфре…», — обратился к Сарраджу бывший член Национального конгресса Ливии в эфире телеканала «Ат-Танасух».

Напомним, в настоящее время ливийская столица находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Несмотря на то, что оно признано ООН, в официальные структуры ПНС входят бандформирования, связанные с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-Мусульмане»1. Кроме этого, на стороне Файеза Сарраджа действуют сирийские террористические группировки, которые прибывают в порты, подконтрольные ПНС с территории Турции.

В то же время Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром контролирует большую часть территории страны, и весной этого года начала операцию по освобождению Триполи от террористических группировок.



1 Организация запрещена на территории РФ.