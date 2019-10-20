Россия победила в общекомандном зачете Международных парламентских игр

Москва, 20 октября. Команда России одержала победу в общекомандном зачете X Международных парламентских игр. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Международные парламентские игры проходили в Москве с 18 по 20 октября. В них приняли участие представили 12 стран — Белоруссии, Латвии, Литвы, Киргизии, Сербии, Франции, Монголии, Хорватии, Словении, Молдовы, Германии и России.

Парламентарии соревновались в шести видах спорта. В мини-футболе, бильярде и бадминтоне первыми стали россияне, в настольном и большом теннисе – белорусы, а лучшими шахматистами оказались французы.

Кроме того, в рамках спортивной программы состоялся гала-матч по футболу между сборными России и мира. Наша команда одержала победу со счетом 3:0.

Таким образом, победу в общекомандном зачете одержала сборная России, на втором месте Белоруссия, на третьем – Латвия.

В рамках Игр также прошел ряд официальных мероприятий, в числе которых круглый стол, посвященный обсуждению вопросов городского транспорта. Культурная программа включала в себя ряд экскурсий – на Московскую канатную дорогу, смотровую площадку Москвы-сити PANORAMA 360, ЦОДД и Третьяковскую галерею.