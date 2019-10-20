Путин стал самым влиятельным политиком на Ближнем Востоке, признали британские СМИ

Лондон, 20 октября. Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил редактор телеканала «Би-би-си» Джереми Боуэн в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.

По мнению Боуэна, никакого «волшебного подхода» к Ближнему Востоку у российского лидера нет: он просто занял место, которое потеряли бездействующие в Сирии Великобритания, США и Франция. Теперь, как предупредил журналист, ни одна крупная держава не способна бросить России вызов на Ближнем Востоке.

«Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», — пояснил Боуэн.

Напомним, 9 октября Анкара начала проводить операцию «Источник мира» в Сирии против курдов-террористов и боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Главной целью операции является создание вдоль сирийско-турецкой границы буферной зоны для двух миллионов беженцев из САР.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о 120-часовой приостановке операции, чтобы курдские террористы отошли от границ будущей зоны безопасности. США тем временем продолжают в спешке покидать свои военные базы на северо-востоке страны. Сегодня американцы разбомбили собственную авиабазу в Хасаке. На очереди еще один военный объект. Российские силы тем временем приняли патрулирование освобожденного от курдских боевиков сирийского города Манбидж, обеспечивая безопасность местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.