«Щит и меч Отечества» — как военкор Александр Сладков рискует жизнью ради правды

Военному корреспонденту Александру Сладкову за годы карьеры не раз довелось побывать в горячих точках. И в Афганистане, и в Ираке, и в Сербии Сладков рисковал жизнью ради одного: он хотел объективно рассказать соотечественникам о том, что происходит в мире.

Александр Сладков работал в качестве военного корреспондента в десятках стран. Он рассказывал правду о Приднестровском конфликте, освещал гражданскую войну в Таджикистане, снял десятки репортажей о грузино-абхазском конфликте и военных действиях в Чечне. О январских боях 1995 года, об ужасах сражений в марте и августе 1996 года во время войны в Чечне мы знаем из-за профессионализма и самоотдачи Сладкова.

Военные операции НАТО в Ираке, Афганистане и Сербии тоже не обошлись без пристального внимания Сладкова. Именно благодаря его работе нам известно о том, что происходило в горячих точках на самом деле.

В августе 2008 года Александр отправился в Южную Осетию, чтобы разобраться в российско-грузинском конфликте. Автомобильная колонна, в которой ехала машина съемочной группы телеканала «Вести», попала под обстрел. Сладкова ранили в ногу. Его коллега — оператор Леонид Лосев — получил две пули в руку, у инженера Игоря Уклеина — контузия. Пострадавших доставили в военный госпиталь Владикавказа и прооперировали. Профессия военного корреспондента без риска для жизни, увы, не обходится.

После событий на Украине 2014 года Сладков не мог остаться в стороне и поехал в Донбасс. Благодаря его журналистской работе Россия узнала о том, что на самом деле происходит на востоке Украины, о том, на какие зверства «братский народ» готов по отношению к бывшим соотечественникам.

За многолетнюю работу в сфере журналистики и создание положительного образа защитника Отечества Александра Сладкова удостоили награды «Щит и меч Отечества». Премия вручается литераторам и журналистам, чьи работы раскрывают идеи долга и патриотизма, национальной гордости, воинской чести, преданного служения Родине.

Несмотря ни на что — на десятки трагедий, смертей, которые военкор видел по долгу деятельности, — Сладков сохранил веру в людей, веру в Родину. Патриотизм для Александра выражается в верности России и воинскому долгу. Ради объективного освещения событий в горячих точках, ради истории собственной страны Александру не жалко ничего — даже жизни.