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Митингующие забросали полицейских мусорными мешками во время акции протеста в Барселоне

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В центре Барселоны началась очередная акция протеста

Барселона, 20 октября. Тысячи человек собрались неподалеку от здания представительства Испании на очередную акцию поддержки арестованных политиков.

Волна митингов захлестнула Каталонию. Манифестанты забрасывают полицейский кордон мешками с мусором, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

В центре Барселоны началась очередная акция протеста

«Некоторые манифестанты закрывают лица. По площади кидают пустые мусорные мешки с воздухом — как воздушные шары — это символ акции. Но многие подходят с мешками реального мусора и кидают в сторону полиции», — сообщает корреспондент.

Между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Правоохранители никак не реагирует на толпу. Над площадью патрулирует вертолет.

В центре Барселоны началась очередная акция протеста

«Пресса работает с противогазами и в касках. Обстановка пока относительно спокойная, люди настроены не агрессивно, а скорее миролюбиво. Постоянно поют и кричат лозунги», — сообщает из Барселоны корреспондент ФАН.

В городе начался дождь, но это пока не смущает манифестантов. Стемнело, и на площади зажгли фонарики в телефонах, вокруг сверкают огни.

В центре Барселоны началась очередная акция протеста

Митинги и перекрытия путей сообщения начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании осудил 12 каталонских политиков в связи с якобы их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.

Ранее корреспондент ФАН сообщал, что вандалы громят витрины и жгут машины во время протестов в Барселоне.

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