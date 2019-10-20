Митингующие забросали полицейских мусорными мешками во время акции протеста в Барселоне

Барселона, 20 октября. Тысячи человек собрались неподалеку от здания представительства Испании на очередную акцию поддержки арестованных политиков.

Волна митингов захлестнула Каталонию. Манифестанты забрасывают полицейский кордон мешками с мусором, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

«Некоторые манифестанты закрывают лица. По площади кидают пустые мусорные мешки с воздухом — как воздушные шары — это символ акции. Но многие подходят с мешками реального мусора и кидают в сторону полиции», — сообщает корреспондент.

Между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Правоохранители никак не реагирует на толпу. Над площадью патрулирует вертолет.

«Пресса работает с противогазами и в касках. Обстановка пока относительно спокойная, люди настроены не агрессивно, а скорее миролюбиво. Постоянно поют и кричат лозунги», — сообщает из Барселоны корреспондент ФАН.

В городе начался дождь, но это пока не смущает манифестантов. Стемнело, и на площади зажгли фонарики в телефонах, вокруг сверкают огни.

Митинги и перекрытия путей сообщения начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании осудил 12 каталонских политиков в связи с якобы их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.

Ранее корреспондент ФАН сообщал, что вандалы громят витрины и жгут машины во время протестов в Барселоне.