Сирия, 21 октября. ВКС РФ ответили бомбардировками по позициям «Джебхат ан-Нусры»1*** на обстрелы боевиков к юго-западу от Идлиба. Курды-террористы убили мирного жителя в провинции Хасака. Российская военная полиция патрулирует все окраины района вокруг Манбиджа к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ответили бомбардировками по позициям «Джебхат ан-Нусры» на обстрелы боевиков к юго-западу от Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подняли флаги РФ и САР над Манбиджем к северо-востоку от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: убили мирного жителя в окрестностях Рас Аль-Айна в провинции Хасака.

Армия Турции: застрелила предположительно связанного с джихадистами молодого мужчину, пытавшегося пересечь границу на западе Идлиба.

Российская военная полиция: в настоящее время ведет патрулирование вдоль всех окраин района вокруг Манбиджа.

Провинция Алеппо

Подразделения российской военной полиции в настоящее время ведут патрулирование вдоль всех окраин района вокруг Манбиджа к северо-востоку от Алеппо. Кроме того, над городом были подняты государственные флаги РФ и Сирии, сообщает новостное агентство Euphrates Post. Напомним, этот населенный пункт ранее удерживали боевики Демократических сил Сирии (SDF)**** и войска международной коалиции во главе с США. Оккупанты покинули Манбидж неделю назад. Американцы добровольно сдали город, прекратив поддержку курдских радикалов на этом направлении на фоне антитеррористической турецкой операции «Источник мира» на севере САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Колонна нефтевозов проследовала с восточного берега Евфрата на западный, где дислоцируются подразделения Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, как передает местный портал Euphrates Post, время от времени возобновляются поставки энергоресурсов в освобожденные правительственными силами районы. На востоке провинции Дейр-эз-Зор располагаются крупнейшие в стране нефтяные месторождения, однако данные территории все еще находятся в оккупации курдских боевиков и Соединенных Штатов. Между тем в остальной части страны не прекращается бензиновый кризис, который, к тому же, усугубляется западными санкциями, незаконно предписывающими, в частности, запрет на ввоз нефти в Сирию. Тем не менее кризис несколько ослаб в последние месяцы в результате мер, предпринятых официальным руководством арабской республики.

Провинция Идлиб

Согласно информации Step News Agency, ВКС РФ провели бомбардировки укрепленных районов террористов в юго-западной части провинции Идлиб. Под ударом оказались позиции джихадистов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Саджна и Аль-Фатира. Сведений о причиненном исламистам уроне оппозиционный портал не приводит. В регионе дислоцируются преимущественно отряды «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в России), которые регулярно нарушают режим без огня в Идлибской зоне деэскалации и тем самым провоцируют ответные меры со стороны правительственных войск САР и союзных Дамаску сил.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), турецкие пограничники застрелили мужчину, пытавшегося проникнуть в Турцию из западной части Идлиба. Погибший был родом из города Акербат, который расположен в провинции Хама и который несколько лет являлся стратегически значимым пунктом укрепления «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Предполагается, что мужчина был участником джихадистских бандгрупп и пытался бежать из САР.

Провинция Хасака

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) убили мирного жителя по имени Исмаил Мухаммед Мулла Матар в поселке Баб Аль-Хайр, находящемся к востоку от Рас Аль-Айна в северной части Хасаки, передает информационный Twitter-ресурс Syrian Voice. Поводом стали подозрения курдских радикалов о том, что погибший гражданин был как-то связан с протурецкими силами, поддерживающими Анкару в рамках антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Напомним, ранее «Демократические силы» были вынуждены покинуть Рас Аль-Айн, и в настоящее время город находится под контролем Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.