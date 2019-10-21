Сирия, 21 октября. Силы коалиции США вывезли террористов ИГ1 и членов их семей подальше от зоны боевых действий на севере САР. Город Рас аль-Айн перешел под контроль протурецких сил. Члены YPG убили двух молодых людей в Хасаке за уклонение от службы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов юго-западнее Алеппо; взяли под контроль поселения Ахрас и Манаджир в Хасаке; приступили к ремонтным работам на месторождениях в Ракке; уничтожали мины и СВУ боевиков на окраинах Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции курдов в Дейр-эз-Зоре; подозревается в нападении в городе аль-Хаваидж северо-восточнее Меядина.

Курдские вооруженные группировки: убили одного из турецких солдат в Тель-Абьяде на севере Ракки; принуждали сирийцев выходить на антитурецкие митинги; казнили двух молодых людей в Хасаке за уклонение от службы в SDF****.

Международная коалиция: перевозила заключенных боевиков ИГ из северных районов Хасаки на юг; переселила группу родственников террористов ИГ из «Аль-Хола».

ВС Турции и протурецкие силы: заняли город Рас аль-Айн в Хасаке после выхода курдских радикалов.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): потеряли одного из ополченцев во время обстрела неизвестных в иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

Накануне вновь отмечались перестрелки на линии соприкосновения сил правительственных войск и незаконных бандформирований, действующих в составе террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Как передавал интернет-портал Masar Press Agency, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливала укрепления исламистов в районе населенных пунктов Джазрая и аль-Хумейра. Боевики группировки «Бригада Абу Амара» заявляли о нанесении ударов по военному штабу сил САР, однако данная информация не получила официального подтверждения.

Между тем инженерные части САА завершили еще один этап разминирования местности в административном центре провинции. Согласно сведениям военного источника в Twitter (Kasman62), подрывные работы велись в квартале ас-Сукари, бои за который разворачивались в декабре 2016-го.

Четвертый американский конвой покинул район Кобани в минувшие сутки, оставив базу у населенного пункта Саррин на восточном берегу Евфрата. Как известно, силы США были передислоцированы на территорию Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня поступали ложные сведения о воздушной атаке ВВС западной коалиции на опорные пункты проасадовских ополченческих отрядов. По данным Twitter-канала (Step_Agency), авиаудары пришлись по авиабазе Хамдан поблизости от Абу-Кемаля, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Террористы «Исламского государства» заявляли о новом нападении в занимаемых курдскими боевиками районах. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (cmellaniac), ссылаясь на подконтрольные ИГ медиапорталы, боевики организовали вылазку в казармы «Демократических сил Сирии» (SDF), выкрав несколько единиц огнестрельного оружия. Во второй половине дня еще один налет, в результате которого пострадал член так называемой курдской администрации, произошел в населенном пункте аль-Хаваидж. Предполагается, что к этой атаке также имеют отношение джихадисты ИГ.

С целью предупредить вылазки ИГ в районах, находящихся в непосредственной близости от зон контроля SDF, правительственные войска прибегли к обыскам. Так, в ходе обследования населенного пункта Хатла были арестованы несколько предполагаемых террористов.

Провинция Идлиб

А протяжении всего дня в Южном Идлибе происходили перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Информационный портал Step News Agency заявлял об ударах артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) по военным объектам «Джебхат Ан-Нусры»1*** в районе города Шейх-Мустафа и поселения аш-Шаара. Также сообщалось о вылетах над оккупированными территориями российских военных самолетов, точечные авиаудары которых пришлись по местам базирования радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам» и действующих в ее составе бандгрупп на подступах к населенным пунктам Кафр-Набаль, Кафр-Саджна, аль-Америя, Ар-Ракая и Шейх-Дамес.

Провинция Ракка

Курдские боевики продолжили оказывать давление на сирийцев, принуждая их к выходу на демонстрации против операции ВС Турции. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что для призыва жителей террористы использовали громкоговорители.

Отряды народной самообороны (YPG) продолжили пренебрегать соблюдением режима прекращения огня, действующего в приграничных с Турцией районах в рамках пятидневного перемирия. Представители турецкого Минобороны сообщили о том, что в результате обстрела, инициированного курдскими боевиками, был убит один из военных армии Турции, еще несколько солдат пострадали. Во второй половине дня члены «демократической армии» попытались установить СВУ на линии разграничения сил, однако сделать это им не удалось. Более того, в результате его детонации два члена группировки были убиты.

Между тем начались работы по реконструкции нефтяных и газовых месторождений в Ракке. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что пострадавшие во время оккупации ИГИЛ1 и бомбардировок американских ВВС поля нуждаются в серьезном ремонте скважин и очистных сооружений.

Поступали сообщения о мародерстве и грабежах в городе Рас аль-Айн, который пока еще находится под контролем курдских бандгрупп.

Провинция Хасака

Правительственные войска взяли под свой контроль еще два поселения в Хасаке. По данным новостного агентства Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) заняла деревни Ахрас и Манаджир западнее Тель-Тамра в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Тем временем США продолжили выводить свои подразделения из Сирии в Ирак. По данным Twitter-канала (HASAKH_NEWS), порядка ста автомобилей проследовали через Ракку и Хасаку в сопровождении вертолетов. Местные активисты опасаются того, что, передислоцируя войска на территорию Иракской Республики, США надеются сохранить свой контингент в непосредственной близости от сирийских границ, дабы иметь возможность вернуться.

Поступали сведения о перевозке заключенных боевиков «Исламского государства» из тюрьмы на севере Хасаки в южные районы провинции. О числе террористов, эвакуированных американскими военными, до сих пор ничего неизвестно. Позднее также поступали сведения о переселении ряда семей родственников ИГ из «аль-Хола» в лагерь к востоку от Хасаки.

Недалеко от границы с Турцией произошло убийство двух молодых людей, которые попытались уклониться от прохождения принудительной службы в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF), прибегнув к бегству. Курдские радикалы казнили их в районе города Аль-Маликия, передавал медиапортал Step News Agency.

К вечеру курды-террористы спровоцировали возобновление боев в Рас аль-Айне, результатом которых стал переход города под контроль поддерживаемых Турцией формирований. Об этом на своей странице в Telegram сообщал военный источник (war_observer).

Ирак

Накануне произошло нападение неизвестных боевиков в иракской провинции Дияла. Согласно данным Twitter-канала (vasatt_Haberr), налетчики открыли огонь по группе бойцов ополченческих отрядов «Хашд аш-Шааби» в деревне аль-Лахиб, в результате обстрела погиб как минимум один из них. Предполагаемыми организаторами вылазки считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.