Цветы и игрушки несут к месту гибели семи человек при пожаре под Ярославлем

Ярославль, 20 октября. Жители Ростова и всей Ярославской области несут к месту гибели семи человек цветы и игрушки. Ранее здесь произошел серьезный пожар.

Пожар в многоквартирном доме произошел утром в субботу, 19 октября. В огне погибли семь человек, из них пятеро — дети. Глава Ростовского района на своей странице в Facebook рассказал, что местные жители спешат почтить память умерших горожан.

«Весь день ростовцы несут цветы и игрушки к месту, где вчера произошла страшная трагедия. Наша общая задача – оказать максимальную поддержку всем пострадавшим, сплотиться и встать плечом к плечу», — сообщил Шокин.

Власти города планируют устроить общее собрание с погорельцами, чтобы определить их нужды как минимум на первое время.

«Завтра собираем всех в 10.00 в городской администрации, чтобы сразу люди могли иметь возможность написать нужное заявление, его на месте зарегистрируют», — отметил глава Ростовского района.

На встречу также придут и представители федеральной миграционной службы, которые помогут жильцам восстановить все необходимые документы в сжатые сроки.

В настоящее время местная инициативная группа «Дари добро» организовала сбор средств погорельцам. Сейчас на общем счете уже более 100 тысяч рублей.

Смертельный инцидент произошел на Ленинской улице, 13. Семь человек погибли, еще три человека сейчас находятся в больнице, пишет «Царьград». Следователи установили, что причиной возгорания стал поджог, задержан подозреваемый 1982 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».