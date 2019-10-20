Сирия, 20 октября. США уничтожили свою военную базу «Клейб» в Хасаке. САА задержала несколько подозреваемых в связях с ИГ1 лиц в Дейр-эз-Зоре. Курды-террористы прибегли к мародерству и грабежам в городе Айн-Исса в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали несколько подозреваемых в связях с ИГ лиц в населенном пункте Хатла в Дейр-эз-Зоре; нанесли ответные удары по позициям исламистов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: вновь провоцирует стычки с САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух боевиков при попытке установить СВУ на севере Ракки; покинули Рас аль-Айн в Северной Хасаке; прибегли к мародерству и грабежам в городе Айн-Исса в провинции Ракка.

Соединенные Штаты: уничтожили свою военную базу «Клейб» в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ввиду участившихся нападений террористов «Исламского государства»1 в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), правительственные войска обследовали территории, которые находятся в непосредственной близости от них. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), обыски были произведены в населенном пункте Хатла, расположенном на противоположном от Дейр-эз-Зора берегу Евфрата, в результате чего по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ1 были задержаны несколько лиц.

Между тем некоторые из курдских активистов продолжают осуждать Соединенные Штаты за принятое ими решение о выводе отрядов из северных районов Сирии. Так, Twitter-канал (TomichJohn) заявил о том, что главной целью Вашингтона в САР всегда являлось удержание контроля над восточными районами Дейр-эз-Зора, где находятся наиболее крупные нефтяные месторождения, тогда как поддержкой «Демократических сил Сирии»**** (SDF) они не были сильно озабочены.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на юге Идлиба. По информации медиапортала Step News Agency, исламисты обстреливают позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Умм-Зайтун, задействовав тяжелую артиллерию. В качестве ответных действий силы САР нанесли удары по оборонительным сооружениям радикалов в окрестностях городов Хиш и Маарет Ан-Нуман, передает Twitter-канал (baladinetwork). Напомним, многочисленные попытки сирийских властей урегулировать конфликт с джихадистами мирным путем не привели к каким-либо результатам.

Провинция Ракка

По информации военного источника в сети Twitter (Raqqa_sl1), члены «Демократических сил Сирии»**** (SDF) попытались установить СВУ к северу от населенного пункта Айн-Исса, однако погибли в результате его подрыва. Действия курдских террористов свидетельствуют о намерении продолжать оказывать сопротивление ВС Турции и их союзникам, несмотря на предоставленную им возможность вывести свои отряды из приграничных с Турцией районов, тем самым избежав столкновений.

Кроме того, тот же источник сообщает о том, что в Айн-Иссе резко возросло число случаев вандализма и мародерства со стороны курдских боевиков. Многие жилые дома и предприятия подверглись грабежам.

Провинция Хама

В северо-западной части Хамы интенсифицировались перестрелки между правительственными войсками и джихадистами бандформирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам боевиков на подступах к населенным пунктам ас-Сирмания и Дувейр аль-Акрад. Данные территории располагаются неподалеку от соседней Латакии, северные районы которой находятся под контролем «Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ).

Провинция Хасака

Несколько часов назад стало известно о том, что город Рас аль-Айн перешел под контроль формирований, выступающих при поддержке Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), курдские радикалы покинули окруженные районы населенного пункта. Отмечается, что ранее Отряды народной самообороны (YPG) пытались обстреливать позиции противника, в очередной раз нарушив перемирие.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что Соединенные Штаты уничтожили еще один из своих военных объектов после отвода войск. Так, ударам американских ВВС подверглась база «Клейб».

1 Организация запрещена на территории РФ.