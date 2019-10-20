Названы три главные вредные ошибки российских водителей

Москва, 20 октября. Три главные вредные привычки российских водителей назвали автоэксперты. В список ожидаемо попали «однорукая» езда, резкое торможение и недостаточный прогрев двигателя.

Итак, самой опасной привычкой, по мнению специалистов издания «Актуальные новости», является удерживание рук на рычаге трансмиссии или автоматической коробке передач во время движения. Дело в том, что при заносе машины или резком повороте руля, справиться с управлением авто только одной рукой весьма непросто. То же самое касается и разговоров по телефону во время движения, а также курению.

Еще одна вредная привычка, которой грешат российские водители, оказалась склонность к длительному торможению или просто излишне частому давлению на педаль тормоза. В конечном итоге это ведет к более быстрому износу тормозных колодок и дисков, которые в один прекрасный момент могут просто отказать. Более того, если колодки дешевые, то они после очередного опасного маневра могут даже загореться. Избежать такого печально сценария довольно просто: достаточно во время движения держать дистанцию, а также убирать ногу с педали газа перед перекрестком.

Наконец третьей плохой привычкой, по мнению экспертов издания, является недостаточное время прогрева двигателя перед началом движением. Авторы материала напоминают, что для новой машины оно должно быть на меньше 4-5 минут. При этом нельзя забывать и о показателе оборотов двигателя — крайне нежелательно, чтобы при первых 5-10 минутах езды он зашкаливал за планку в две тысячи.

Систематическое нарушение этого правила также грозит поломкой автомобиля: на поверхностях цилиндров двигателя могут появиться задиры, что в конечном итоге выльется в необходимость починки всего мотора.