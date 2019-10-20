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ФАН публикует видео момента столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге

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ФАН публикует видео момента столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Маршрутное такси столкнулось с трамваем в Петербурге, момент ДТП попал на видео. От удара автобус перевернулся.

Серьезная авария произошла на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе. Маршрутка №235, внутри которой на момент ДТП находились пассажиры, попыталась проехать проезжую часть на запрещенный сигнал светофора.

В результате пассажирский автобус столкнулся с трамваем №60. Момент аварии попал в объектив корреспондента Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, в результате ДТП более 10 человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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