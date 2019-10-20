Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Москва, 20 октября. Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ.

Лидирующие позиции — у машины французской марки Renault Duster, цена которой начинается от 840 тысяч рублей. Полноприводная модель комплектации Access оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 114 лошадиных сил. Также у данной версии шестиступенчатая «механика» и полный привод с электронно-управляемой муфтой.

На второй строчке расположился «японец» Toyota RAV4. Модель базовой комплектации можно приобрести за 1,7 млн рублей. Доступная версия с полным приводом обойдется минимум в 2 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Hyundai Creta за 957 тысяч рублей с 1,6-литровым «атмосферником» и шестиступенчатой механической трансмиссией.

Далее следуют Geely Atlas (1,4 млн рублей) и Renault Arkana (1,1 млн рублей). Об этом пишет CarsWeek.ru.

Ранее сообщалось, что иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado. Тройка лидеров выглядит следующим образом: Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster. Далее следуют иномарки Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Toyota Land Cruiser 200, BMW 5-Series, BMW Х5, Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg.