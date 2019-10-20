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Нагиев впервые в истории «Голоса» рухнул на колени перед участницей шоу

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Нагиев впервые в истории «Голоса» рухнул на колени перед участницей шоу

Москва, 20 октября. Российский телеведущий Дмитрий Нагиев впервые за всю историю шоу «Голос» встал на колени перед одной из участниц конкурса. Такого приветствия удостоилась участница «слепых » фониатр Екатерина Осипенко. 

Нагиев отметил, что Осипенко является единственной участницей, которую он так встречал. Дело в том, что Екатерина, как оказалось, хорошо знакома со многими звездами российской эстрады. За 15 лет работы она неоднократно путешествовала с группами и сольными артистами, помогая им поддерживать здоровье связок. По ее словам, практически нет артистов, с которыми бы она не работала.

При этом сама Екатерина мечтала петь с самого детства, но родители настояли на учебе в медучилище. Осипенко не пошла против их воли, но от своего увлечения не отказалась и с удовольствием пела в джазовом квинтете. Со временем из-за большого объема работы и активной научной деятельности хобби пришлось поставить на долгую паузу.Но в конечном итоге она решилась попробовать свои силы в шоу «Голос».

«Я просто это должна делать. Я иду с самыми лучшими мыслями, и я хочу, чтобы они все повернулись», — заявила она перед выходом на сцену.

К сожалению, во время ее номера никто из членов жюри так и не повернулся к ней лицом. Правда, в конце номера Сергей Шнуров и Полина Гагарина все-таки узнали ее. 

«А я не обознался?» — удивился Шнур.

«Ты так поешь! Кто ж знал?» — расстроилась Гагарина.

Вероятно, чтобы сгладить неловкий момент, Шнуров в шутку поблагодарил всех членов жюри за то, что они не повернулись к Осипенко.

«Большое спасибо, что никто не повернулся, вы бы нас лишили фониатора», — со смехом сказал он.

По словам музыканта, совсем скоро Осипенко едет вместе с группой «Ленинград» на гастроли в США.


 

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