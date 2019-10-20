Коломойский похвалился влиянием на главу партии «Слуга народа»

Донецк, 20 октября. Украинский предприниматель Игорь Коломойский сообщил, что оказывает влияние на Давида Арахамию, главу партии «Слуга народа» в Верховной раде.

«Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще (Арахамия. — прим. ФАН). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние. — Прим. ФАН)», — сказал Коломойский.

Предположительно, бизнесмен таким образом отшутился после заявления Арахамии о том, что Коломойский имеет влияние в Раде, при этом не испытывая к самому предпринимателю теплых чувств.

Сам бизнесмен не уверен, что глава партии «Слуга народа» мог сделать подобное заявление в его адрес, пишет издание «НикВести».

«Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый», — отметил предприниматель.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, международный бизнес объявил войну украинским олигархам, в том числе и Игорю Коломойскому.