Турция против курдских террористов, день 12: США выводят свои силы из Сирии, турецкая армия заняла Рас-аль-Айн

Сегодня в Сирии завершился 12-й день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Вашингтон продолжает вывод американских военных из Сирии. К настоящему моменту на территории САР находятся несколько сотен американских военнослужащих. Белый дом принял решение о выводе американского контингента из Сирии после начала операции Турции против курдских террористов в северных районах САР. При этом ранее более тысячи американских военных постоянно дислоцировались в северных районах Сирии, которые находились под контролем курдских террористов.

Поддерживающие курдов-террористов войска коалиции США покинули военный аэродром «Сарин», который расположен в районе сирийского города Кобани в провинции Хасака. Сразу после ухода сил коалиции США в районе города Рас-аль-Айн начались вооруженные столкновения между курдскими террористами и подразделениями Вооруженных сил Турции.

Американские военнослужащие эвакуировали жен боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии, который ранее контролировали курдские террористы.

Военные США уничтожили свою авиабазу «Клейб», которая была расположена в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Американские военные покидали свою авиабазу в спешке, поэтому часть имущества им забрать не удалось. Оставленное имущество и инфраструктура были уничтожены в ходе бомбовых ударов ВВС США. Аэродром «Клейб» мог принимать военно-транспортные самолеты и вертолеты. Авиабаза находилась в районе населенного пункта Тель-Байдар неподалеку от города Тель-Тамар. В настоящее время там продолжаются ожесточенные бои между протурецкими силами и курдскими террористами.

Один турецкий военнослужащий погиб при обстреле со стороны курдов-террористов в районе населенного пункта Телль-Абъяда, который расположен на севере Сирии. По данным Минобороны Турции, военнослужащий погиб при выполнении разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде, еще один турецкий военный получил осколочное ранение в результате артиллерийского огня, который вели курдские террористы.

Курдские террористы заявили, что за минувшие сутки в боях с турецкой армией погибли 16 боевиков, еще три террориста получили тяжелые ранения.

Курдские террористы покинули сирийский город Рас-аль-Айн, который расположен на границе с Турцией. Террористы направились к центру провинции Хасака, действуя в рамках договоренностей, которые были достигнуты 17 октября. Позднее войска Турции заняли город Рас-аль-Айн, который входит в создаваемую Анкарой зону безопасности.

Другие события

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о соблюдении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии. По его словам, введенный на севере Сирии 120-часовой режим перемирия между Турцией и курдами-террористами соблюдается. Он также добавил, что фиксируются единичные случаи нарушений, однако они не существенны.

Командующий курдскими террористами в Сирии Мазлум Абди (Кобани) в ближайшее время может отправиться с визитом в Вашингтон. В настоящее время представители курдских террористов обсуждают этот вопрос с американской стороной. Сейчас неизвестно, кто из представителей США будет вести переговоры с курдскими террористами. Также неизвестна цель визита в Вашингтон командующего курдскими террористами.

Советник президента Турции Ясин Актай, заявил, что появление правительственных войск Сирии в районах, которые ранее контролировали курдские террористы и американские военные, будет считаться объявлением войны Турции. Он также добавил, что войска Турции покинут территорию Сирии после того, как в северо-восточных районах САР будет установлен мир и безопасность.

Реакция

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Анкары на северо-востоке Сирии будет продолжена, если курдские террористы не покинут приграничные с Турцией районы Сирии.

«Всего лишь за девять дней проведения операции мы нейтрализовали 765 террористов, освободили 111 населенных пунктов и очистили от террористов территории площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС», — сказал Эрдоган.

По его словам, после выхода курдских террористов их северных районов Сирии Анкара приступит к созданию буферной зоны вдоль границы Турции и САР.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции на северо-востоке Сирии должны быть соразмерны складывающейся ситуации в регионе. Он также добавил, что действия Анкары в Сирии не должны мешать процессу политического урегулирования в САР.

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации. Не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии», — подчеркнул Ушаков.

Мнения экспертов

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что провокационные действия курдских террористов в Сирии наносят серьезный удар по соглашению о перемирии, а также ставят под угрозу процесс мирного урегулирования кризиса в САР.

По данным сирийских СМИ, курдские террористические бандформирования продолжают провоцировать войска Турции, несмотря на договоренности Анкары и Вашингтона о временной приостановке турецкой операции в САР.

«Если эта информация соответствует действительности, то это очень плохо. Подобное означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие может закончиться. Все пойдет насмарку», — заявил Джабаров.

Он также добавил, что нарушения перемирия со стороны участников конфликтов не являются редкостью. Однако необходимо стремиться к минимизации числа нарушений, так как они могут сорвать усилия по стабилизации ситуации в Сирии.

По мнению военного эксперта и главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, агрессивная позиция курдских террористов может поставить под угрозу мирный процесс в Сирии.

«Если курды продолжат упорствовать, то их просто силой вытеснят из этой тридцатикилометровой зоны безопасности», — пояснил Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.