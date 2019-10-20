Трамп рассмешил американцев своей ошибкой с «Майклом Эсперанто»

Вашингтон, 20 октября. Президент США Дональд Трамп в сообщении о выводе американских войск из Сирии по ошибке назвал министра обороны Марка Эспера «Марком Эсперанто».

«Марк Эсперанто, министр обороны: «Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы», — написал Трамп в своем официальном микроблоге в Twitter.

Тут же он отметил, что американские военные выведены из зоны боевых действий, где проходит операция Турции против курдов-террористов. Нет их в районах, где действует 120-часовое прекращения огня.

«Мы защитили нефть. Возвращаем солдат домой!» — добавил президент США.

Как отмечает телеканал «360», увидев ошибку в фамилии Эспера, Трамп быстро удалил твит, который уже успел вызвать бурную реакцию пользователей соцсети. В комментариях пользователи провели ликбез Трампу, напомнив, что эсперанто — это искусственно созданный в конце XIX века язык для международного общения. Один из юзеров не удержался от шутки и трансформировал фамилию американского лидера.

«Так говорит Дональд Трамперанто», — написал он.

Его примеру тут же последовали и другие юзеры, поупражнявшись в коверкании фамилий других помощников Трампа.

«Члены кабинета Трампа: Оборона — Марк Эсперанто, образование — Бетси Дотраки, торговля — Уилбур Эльфийский, внутренняя политика — Майк Клингон», — посмеялся @SantaInc. «По правде говоря, мне бы хотелось узнать мнение Майка Пенеранто, Мика Мулванейранто и Уильяма Барреранто о ситуации с Курдеранто», — признался Мэтью Геллерт.

Но были и те, кому от ошибки Трампа стало не по себе.

«Это довольно забавно (если это не наполнило вас настоящим страхом), он даже не знает имени своего министра обороны», — написал @joy_seblington.

Как сообщалось ранее, 9 октября Анкара начала проводить в Сирии военную операцию против курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. 17 октября Турция и США договорились о 120-часовом перемирии, чтобы курды покинули территорию зоны безопасности, которую турецкие власти хотят создать на границе с САР.

В эту буферную зону, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, будут перемещены почти 2 млн сирийских беженцев, которые пока находятся на территории Турции. Штаты на фоне операции «Источник мира» решили вывести свои войска из зоны боевых действий и районов, где действует заключенное перемирие.

Курдские террористы восприняли это как предательство со стороны своих союзников, но Вашингтону, очевидно, было не привыкать. Сегодня американцы разбомбили свою авиабазу «Клейб» в провинции Хасака. Объект покинули в спешке. На очереди еще одна база в этой же провинции.

15 октября Штаты передали под контроль российской военной полиции очищенный от курдских террористов город Манбидж. Представитель Пентагона тогда сообщил СМИ, что всю технику, которую американские солдаты не смогут забрать с собой, придется уничтожить.

1 Организация запрещена на территории РФ.