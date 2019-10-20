ЛНР итоги 14 — 20 октября: гумконвой МЧС РФ прибыл в ЛНР, круглый стол прошел в Луганске

Луганск, 20 октября. Очередной гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную Республику на текущей неделе. Международный круглый стол «Проблема республик Донбасса в системе международных отношений» состоялся в Луганске. Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Луганском кадетском казачьем корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова. Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в пятницу в Луганске.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР

Автомобили 87-го гуманитарного конвоя доставили в Луганск около 155 тонн наборов детского питания. С 2014 года автомобили МЧС РФ привезли на территорию республик Донбасса около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов, рассказал начальник Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР Виталий Кучеров.

Круглый стол о проблемах Донбасса провели в Луганске

Международный круглый стол «Проблема республик Донбасса в системе международных отношений» состоялся в Луганске. В его работе приняли участие студенты и преподаватели, депутаты Народного Совета ЛНР, общественные и профсоюзные деятели республики, а также депутат парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн и профессор из Австрии Герберт Фриц. Присутствующие обсудили международно-политические аспекты конфликта в Донбассе и пути международного признания республик.

«Я рассматриваю нынешние политические движения как великолепный шанс для Донецкой и Луганской народных республик получить статус автономии. Поскольку сама «формула Штайнмайера» была предложена Европой, то, по моему мнению, это знак того, что вскоре в каком-то отдаленном или ближайшем будущем Европа тоже откажется от санкций. Важной проблемой является развитие экономики Донбасса, из-за этих санкций развитие осложнено. Естественно, любое участие в международном бизнесе станет возможным только после отмены санкций», — сказал депутат парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Я очень много лет занимаюсь проблемами народов, которые подавляются, той проблемой, которую испытывают народы, чей язык страдает. Как раз это мы видим на Украине, где русский язык запрещается. Поэтому я здесь, потому что я вижу, что здесь существует та проблема, которая интересна мне. Поэтому мое сердце на вашей стороне, а не на стороне Украины. Я знаю, насколько тяжело, когда в стране война», — подчеркнул профессор Герберт Фриц.

Посвящение в кадеты прошло в Луганском казачьем корпусе

Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Луганском кадетском казачьем корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова. Принятие присяги, вручение погон и удостоверений кадетам было посвящено пятой годовщине образования корпуса.

«В соответствии с нашим уставом, тот, кто поступил к нам, считается воспитанником. После того, как он прошел определенный период изучения навыков строевой подготовки, каким образом нужно выполнять команды по уставу, происходит церемония посвящения в кадеты. Сегодня посвящение прошли 59 ребят, которые влились в наше кадетское братство», — объявил директор Луганского кадетского казачьего корпуса имени маршала А. Ефимова Владимир Базака.

Крупнейший флешмоб состоялся в Луганске

Самый крупный в истории ЛНР флешмоб прошел в пятницу в Луганске. Около двух с половиной тысяч жителей собрались на центральной площади в поддержку интеграции с Россией. На 15 минут участники акции выстроились в фигуру «Мы хотим в Россию».