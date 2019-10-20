Курды-террористы 22 раза нарушили режим прекращения огня в Сирии

Анкара, 20 октября. Министерство обороны Турции сообщило, что курды-террористы свыше 20 раз нарушили режим прекращения огня на северо-востоке Сирии, ранее установленный представителями Анкары и Вашингтона.

Минобороны Турции обвинило вооруженные курдские формирования в несоблюдении установленного временного соглашения.

«Террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», начиная с 22.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 октября 2019 года, 22 раза нарушили достигнутое с Соединенными Штатами соглашение (о приостановке операции ВС Турции. — Прим. ФАН), — сообщили турецкие военные.

Также представители министерства подчеркнули, что армия Анкары продолжает «тесную координацию с американскими военными». Кроме того, в район Рас-аль-Айн въехал турецкий конвой, состоящий из 55 автомобилей. Другой конвой, в составе которого 86 автомобилей, тоже направился в Телль-Тамер.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является освобождение территорий от вооруженных курдских формирований и террористов «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН).

После начала операции, курдские террористы заявили, что теперь не будут охранять тюрьмы, в которых располагаются боевики ИГ1, а вооруженное бандформирование «Демократические силы Сирии» сообщило, что намерены прекратить все операции против террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.